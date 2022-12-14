Frankfurt'tan yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir. Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirilmiştir. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri olmuştur."