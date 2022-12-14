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Emeklilerin gözde kenti: Adana

Almanya’da yayımlanan bir derginin dünyada farklı ülkelerden 799 kentte yaptığı araştırmada, en iyi emeklilik geçirilecek ilk 10 kent arasına Türkiye'den Adana, 6’ncı olarak girdi. Kentin sağlık hizmetleri, güvenliği, iklimi, ulaşım ağı listenin oluşturulmasında belirleyici olurken, emekli vatandaşların çoğu bu sonucu doğrulayarak Adana’da yaşamaktan çok memnun olduklarını söyledi

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DHA
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, dünyada farklı ülkelerden 799 kentte yaptığı araştırmada, en iyi emeklilik geçirilecek 10 kenti sıraladı. 

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Yapılan araştırma ve oylama sonucu Adana listeye 77.1 puanla 6. sıradan girdi. Dergide kentle ilgili değerlendirme ise şöyle denildi:

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    "Adana, bu yıl ilk 10'a giren iki yeni şehirlerden biri. 2.2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 5. büyük şehri, ülkenin doğusunda, Akdeniz kıyılarından biraz daha iç kısımlarda. Tarımsal açıdan önemli bir alanın ortasında yer almaktadır. 
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunmaktadır. Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır.

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Frankfurt'tan yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir. Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirilmiştir. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri olmuştur."

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    "İNSAN, ADANA'DA AÇ KALMAZ"

    Doğma büyüme Adanalı olduğunu söyleyen 66 yaşındaki işçi emeklisi Ramazan Gülbağ, listede Adana'nın emekliler için ideal bir kent olduğunu destekleyerek, "Kiralar diğer kentlere göre daha uygun ve gezmesi kolay bir kent. 
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Hem otobüsler bedava hem de mesafeler yakın. İklimi çok güzel, kış içinde yaz yaşıyoruz. Burada yağmur yağar kış olur, güneş açar yaz olur. Emekliler buraya gelsin. İnsan, Adana'da aç kalmaz" dedi.

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    "EMEKLİLER İÇİN BİR CENNET"

    Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na spor yapmaya gelen 65 yaşındaki emekli Başak Yıldırım "Özellikle sebze ve meyveler uygun. Kışın yakıt giderinin az olması büyük avantaj. 
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Yiyeceği, içeceği bol olması nedeniyle burasının emekliler için bir cennet olduğunu düşünüyorum. Parklarda birçok spor alanı var. Bu parklar, emekliler için hem dinlenmek hem de buluşup sosyalleşmek adına çok elverişli yerler" ifadelerini kullandı.

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Emekli öğretmen Kamil Dilli ise Adana'nın ekonomik, iklimi güzel, tarlası, bağı, bahçesi, arazisi bol ve yaşamak için çok elverişli bir yer olduğunu belirterek Adanalı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    Listeye giren kentler ise şu şekilde:

     

     
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    10- Osijek, Hırvatistan
    9- Coimbra, Portekiz
    8- Meknes, Fas
    7- Da Nang, Vietnam
    6. Adana, Türkiye
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

    5. Batum, Gürcistan
    4. Qingdao, Çin
    3. Mangaluru, Hindistan
    2. Manizales, Kolombiya
    1. Trebin, Bosna-Hersek
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti
  • İşte emekliler için en iyi 10 kent! Alman dergisi seçti

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