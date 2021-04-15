Reuters

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri ülke ekonomisinin yılın ilk üç ayında koronavirüs yasaklarından dolayı %1.8 küçüldüğünü tahmin ediyor.

Ekonomi enstitüleri ayrıca, Avrupa'nın en büyük ekonomisi için yaptıkları ortak büyüme tahminlerinde de revizyona gitti.

Buna göre Almanya'nın bu yıl %4.7 büyüyeceği tahmini aşağı çekilerek %3.7 olarak değiştirilirken, 2022 büyüme tahmini ise koronavirüs yasaklarının kalkmasının ardından hane halkı harcamalarının artacağı beklentisiyle %2.7'den %3.9'a yukarı revize edildi.