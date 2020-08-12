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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Huawei tarafından devreye alınması planlanan 5G ağlarının kontrolünü gerçekleştirecek ve standart güvenlik önlemlerine uyduğu takdirde onay sürecini başlatacak.

Almanya, Huawei'ye global düzeyde uygulanan siyasi baskıya dahil olmayacağını açıkladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yayımladığı rapora göre, bu tür yasaklamalar, sadece Siyasi Güvenilirlik Yasası çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Buna göre, sadece Federal Şansölye, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıklarından biri ya da birkaçının, bir servis sağlayıcı hakkında "siyasi güvenilirlik" gerekçesiyle endişelerini dile getirmesi halinde Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi tarafından üreticinin tamamen reddedilmesi söz konusu olacak.

Huawei açıklamasına göre, Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuyla ilgili olarak, Huawei'nin Almanya'daki 5G çalışmalarından dışlanmasına karşı olduklarını belirtmişti.