Almanya: ABD, diğer ülkelere ticari kurallar dikte edemez

ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımlara bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington yönetiminin diğer ülkelere ticaret kuralları dikte edemeyeceğini söyledi.

Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta "Washington'ın diğer ülkelere ticari ilişkiler konusunda dikte etmesine izin vermeyiz. Alman şirketleri, İran'a istedikleri kadar yatırım yapmaya devam edebilirler." diyen Altmaier, birçok şirketin kendisini ABD'deki bankalardan aldıkları kredilerle finanse ettiğini ve bunun problemler yaratabildiğini sözlerine ekledi.

Dünyanın tamamiyle bir ticari savaşa girmenin eşiğinde olduğunu söyleyen Alman bakan, "Eşikten yalnızca birkaç metre uzaktayız. Küresel ticaret savaşının sadece kaybedeni olur. Geçmişte, ticari savaşların sadece ürünleri ve hizmetleri daha pahalıya almaya başlayan müşterileri etkilediğini gördük. Ticaret savaşı ekonomik büyümeyi engelliyor ve yeni belirsizlikler getiriyor" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve ülkeye yeniden geniş çaplı yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Ancak anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler, İran'la ticari ilişkileri sınırlama kararına uymayacaklarını açıklamıştı.

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