        Almanya'da bir banka şubesinin çalışanları rehin alındı | Dış Haberler

        Almanya'da bir banka şubesinin çalışanları rehin alındı

        Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Sinzig beldesindeki bir banka şubesinde çalışanların bir ya da birden fazla kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Almanya'da bir banka şubesinin çalışanları rehin alındı

        Polis tarafından yapılan açıklamada, Sinzig merkezindeki Volksbank şubesinde bazı kişilerin rehin alındığı belirtildi.

        Özel kuvvetlerin banka şubesinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı, helikopterlerin de havadan durumu kontrol ettiği kaydedildi.

        Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, sabah saatlerinde zırhlı bir kamyonun banka şubesine geldiği, kimliği belirsiz bir kişinin sürücüyü durdurup tehdit ettiği belirtildi.

        Haberlerde, çalışanları rehin alan kişi ya da kişilerin, banka çalışanlarını bankanın kasa bölümünde tuttuğu ifade edildi.

        Polis sözcüsü tarafından basına yapılan açıklamada, "Şu anda bankanın içinde birkaç fail ve rehine olduğunu varsayıyoruz. Rehinelerden biri, para taşıma aracının şoförü. Olay yerindeki durum şu anda istikrarlı. Şu anda kordon altına alınan alanın dışındaki vatandaşlar için herhangi bir tehlike yok." ifadelerine yer verildi.

        Polis ayrıca çevrede oturanların olaylar sona erene kadar olay yerinden uzak durmalarını ve sosyal medyadan yanlış bilgi yaymamalarını istedi.

        Olayla ilgili operasyonun sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

