Üç aylık işlem hacmi 462 milyar dolar

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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech'in geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısı sayesinde Almanya ekonomisine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.

Macroeconomic Policy Institute (IMK) isimli düşünce kuruluşunun başkanı ekonomist Sebastian Dullien, BioNTech'in tek başına büyümeye 0.5 puanlık katkı sunmasını beklediğini belirtti. Geçen yıl yüzde 4.6 küçülen Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda büyümenin 8'de 1'i BioNTech firmasından gelecek.

Bir makro ekonomist olarak normalde tek tek şirketleri incelemediğini belirten Dullien "BioNTech nadir bir örnek. Bir şirketin Almanya ekonomisi üzerinde bu kadar etkisi olduğu başka bir örnek düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİNİ REVİZE ETTİ

Sebastian Dullien'ın hesabı BioNTech'in son gerçekleştirdiği bilanço açıklamasına dayanıyor. BioNTech yaptığı açıklamada bu yıl aşı gelirlerinin 15.9 milyar Euro'ya çıkmasını beklediğini bildirdi. Söz konusu beklenti daha önce 12.4 milyar Euro seviyesindeydi.

Almanya ekonomisinin 2020'de 3.3 trilyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu belirten Dullien BioNTech'in beklenen aşı gelirlerinin toplam ekonominin yaklaşık yüzde 0.5'ine denk geldiğini söyledi.

BioNTech Almanya'nın Marburg şehrinde aşı üretimi yapıyor.