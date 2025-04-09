Almanya'da CDU/CSU ile SPD koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder ile SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son turu için CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, taraflar hükümet kurmak için anlaşmaya vardı.

Böylelikle 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra yeni hükümetin kurulmasının yolu açıldı.

Almanya tarihinde 5. kez CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti kurulacak.

Taraflar bugün yerel saatle 15.00'te basın toplantısıyla mutabakata varılan koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını paylaşacak.

REKLAM

KOALİSYON PROTOKOLÜ ONAYA SUNULACAK

CDU/CSU ile SPD arasında varılan anlaşmanın ardından hemen koalisyon kurulmuyor.

SPD, tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü üyelerinin oylamasına sunacak. Tüm üyeler oylamaya ilişkin posta yoluyla bilgilendirilecek, oylama ise dijital ortamda gerçekleştirilecek. Oylamaya 23 Mart 2025'e kadar partiye üye olanlar katılabilecek. Dijital ortamda oy kullanma imkanı olmayanlar parti merkezlerinde oylarını kullanabilecek. Bu sürecin 10-14 gün süreceği ifade edildi.