Almanya'da Deutsche Bank'ta 2 şubeye 'kara para aklama' şüphesiyle arama yapıldı

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik Bankanın Frankfurt ve Berlin şubelerinde dün arama yaptığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmaya ilişkin "tedbirler" gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı verilmedi.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, "Frankfurt Başsavcılığı tarafından Deutsche Bankın şubelerinde bir operasyon yürütüldüğünü teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Söz konusu aramanın, kara para aklamayla ilgili olarak Bankanın yetkililere bildirdiği şüpheli işlemleri içerdiği ve Alman makamlarıyla tam bir işbirliği içinde olunduğu kaydedildi.

Soruşturmanın odağında Roman Abramoviç var

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre aramalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde bulunan Roman Abramoviç'in şirketlerini konu alıyor. Deutsche Bank'ın, Abramoviç'e ait şirketlerle ilgili "kara para aklama" şüphesi taşıyan raporları ilgili makamlara sunmakta geciktiği iddia ediliyor.

Adli makamlar, bankanın şüpheli faaliyetleri zamanında raporlamayarak yaptırımların delinmesine veya yasa dışı fonların dolaşımına zemin hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.