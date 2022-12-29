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AA

Almanya'da fast food olarak tabir edilen hızlı ve hazır yiyecek kategorisinde döner kebabın, en popüler yemek haline geldiği ifade edildi.

YÜZDE 45 DÖNER! AA'nın Alman Haber Ajansı'ndan aktardığı haberine göre, iki yiyeceğin kıyaslandığı ve YuGov tarafından yapılan ankette yetişkinlerin yüzde 45'inin döneri, yüzde 37'sinin köri soslu sosisi tercih ettiği belirtildi. Ankete katılanların yüzde 15'i 'ikisini de sevmiyorum' cevabını verirken, geri kalanların ise fikrini belirtmekten kaçındığı kaydedildi.