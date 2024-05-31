Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da İslam karşıtı mitingde aşırı sağcı aktivist bıçaklı saldırıya uğradı | Dış Haberler

        Almanya'da İslam karşıtı mitingde aşırı sağcı aktivist bıçaklı saldırıya uğradı

        İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen İslam karşıtı miting sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, Michael Stürzenberger ve onu korumaya çalışan polis ile görevliyi bıçakladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da bıçaklı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'da İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mannheim'da düzenlenen İslam karşıtı mitingin hazırlık aşamasında kimliği belirlenemeyen bir kişinin, Michael Stürzenberger ve onu korumaya çalışan polis ile görevliyi bıçakladığı anlar yer alıyor.

        İslamofobik hareket Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin (BPE) yetkilisi Stefanie Kizina, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Michael Stürzenberger'in yüzünden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Acil bir ameliyat geçiriyor. Görünüşe göre hayatı tehlikede değil. Bu kendisine yapılan ikinci ciddi saldırı." dedi.

        REKLAM

        Görüntülere göre toplam 3 kişiyi yaralayan saldırgan, başka bir polis tarafından vurularak durduruldu. Yaralanan saldırgan da hastaneye kaldırıldı.

        Yetkililer saldırgan ve yaralıların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

        Aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, ülkenin istihbarat birimleri tarafından aşırılık yanlısı bir örgüt olarak sınıflandırılan İslamofobik hareket Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin etkili isimlerinden biri olarak biliniyor.

        Stürzenberger'in Mannheim şehir merkezinde BPE'nin “Siyasal İslam'ı durdurun” etkinliği kapsamında bir konuşma yapması planlanıyordu.

        Stürzenberger, 2022 yılında Bonn'de yumruklu saldırya uğramıştı.

        SCHOLZ'TEN TEPKİ

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mannheim'daki saldırıya tepki gösterdi.

        Scholz sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Mannheim'dan gelen görüntüler korkunç. Bir saldırgan tarafından birkaç kişi ciddi şekilde yaralandı. Düşüncelerim mağdurlarla birlikte." ifadesini kullandu.

        Scholz paylaşımında demokrasilerde şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, failin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası