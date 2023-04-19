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Almanya'da kiliselerde taciz raporu: 250'den fazla rahip şüpheli

Almanya'daki Freiburg Başpiskoposluğu, kiliselerdeki cinsel istismarlarla ilgili raporda 250'den fazla rahibin muhtemel failler arasında olduğunu bildirdi.

Almanya'da kiliselerde taciz raporu: 250'den fazla rahip şüpheli
AA

Araştırma Komisyonu Başkanı Magnus Striet'in açıkladığı rapora göre, 540’tan fazla kişinin cinsel şiddet bağlantılı olayda 250'den fazla rahibin yanı sıra eski Başpiskopos Robert Zollitsch de suçlanıyor.

Raporda ayrıca, olayın karanlık kalan kısmında söz konusu rakamların daha da yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

600 sayfadan oluşan raporda 20'den fazla vaka inceleniyor, kilise yöneticilerinin kurban ve aileleriyle ne kadar ilgilendiği ele alınıyor ve hangi yapıların söz konusu suistimali teşvik ettiği analiz ediliyor.

Raporda ayrıca ölen Başpiskopos Oskar Saier ve halen hayatta olan ve aynı zamanda 2008'den 2014'e kadar Alman Piskoposlar Konferansının başkanı olan emekli Başpiskopos Zollitsch'in cinsel istismar olaylarını örtbas ettiğine dair ciddi suçlamalar yer alıyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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