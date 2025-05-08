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        Haberler Dünya Almanya'da mahkeme, AfD'nin 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırılmasına ilişkin kararın yürütmesini durdurdu | Dış Haberler

        Almanya'da mahkeme, AfD'nin 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırılmasına ilişkin kararın yürütmesini durdurdu

        Almanya'da mahkeme, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) Almanya için Alternatif (AfD) Partisini "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırmasına ilişkin kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:08
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        Alman mahkemesinden AfD kararı
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        Köln İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, BfV'nin kararına karşı AfD'nin acil başvuruda bulunduğu bildirildi.

        Açıklamada, bu konuda kesin hükme varılana kadar BfV'nin kararının yürütmesinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

        Mahkeme, BfV'nin 2 Mayıs'ta internet sitesinde yayımladığı, AfD'nin "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırıldığı açıklamanın da kaldırılmasına hükmetti.

        Ne olmuştu?

        Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs Cuma günü AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırmıştı.

        BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle bu şekilde sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

        AfD, bu karara tepki göstermiş ve Köln İdare Mahkemesine BfV'nin bu kararının durdurulması için acil başvuruda bulunmuştu.

        AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

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