Almanya'da polis, Filistin gösterisinde 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Almanya'da polisin Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteride Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımlardaki görüntülerde, 4-5 polisin önce 10 yaşındaki bir çocuğu kovaladıkları, yakaladıktan sonra da polis aracına götürdükleri yer alıyor.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri etiketleyerek polise tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Berlin polisi Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Rahatsız edici, utanç verici, 2024 Almanya." yazarak tepkisini dile getirdi.

Diğer başka bir kullanıcı ise "Cesur Berlin polisi şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi." ifadesiyle polisin tutumunu alaya alarak tepkisini gösterdi.

Başka bir kullanıcı da "Berlin polisi on yaşındaki çocuğu kovaladı. Söylenecek kelime yok" paylaşımında bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.