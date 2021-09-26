Almanya'da ilk sandık başı anketler açıklandı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Almanya'nın 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in aday olmadığı ve siyasetten çekilmeye hazırlandığı seçimlerde oy kullanma işlemi sonlandı.

İlk sandık çıkış anketlerinin sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 25'er oy aldı. Yeşiller Partisi ise yüzde 15 düzeyinde oy aldı.

Sandık çıkış anketleri, Almanya genelinde 560 oy kullanma merkezinde yapılan yoklamaya dayandırıldı. Ülkede 60 bin oy kullanma merkezi bulunuyor ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı oylarını kullandı.

İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ziemiak, kaybın acı olduğunu belirterek, "Fakat sonuçlar çok yakın. Uzun bir gece olacak" dedi.