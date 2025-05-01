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        Haberler Dünya Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladı | Dış Haberler

        Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladı

        Almanya'da Sosyal Demokratlar, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile koalisyon sözleşmesine onay verdi. Parti liderlerinin gelecek pazartesi Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması, ertesin gün de parlamentonun başbakan olarak Merz'i seçmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:57
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        Almanya'da koalisyon anlaşması onaylandı
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        Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, koalisyon anlaşmasını onaylayarak yeni hükümetin yolunu açtı.

        SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinin 200 bininin katıldığını aktardı.

        Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Miersch, sonucun sevindirici olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti.

        SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması planlanıyor.

        CDU/CSU partileri, anlaşmaya geçen hafta onay vermişlerdi.

        Parlamento daha sonra 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek.

        Yeni kurulacak hükümette maliye, savunma, çalışma, adalet, kalkınma, çevre ve konut bakanlıkları, SPD'de olacak.

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