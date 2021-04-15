Almanya'da yaşayan Türk baba, hayat tecrübesi kazandırmak için kızını Afrika'ya yardım faaliyetine götürdü

AA

Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Uğur Ayverdi, kızı Meyserel'e hem hayırsever Türk milletinin gücünü yerinde göstermek hem de kızına bir hayat dersi vermek için sürpriz yaptı.

Kendisini ve kızını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği iş birliğinde Afrika'ya gidecek yardım heyetine kaydettiren Uğur Ayverdi, Moritanya ve Senegal'de 10 gün boyunca evladıyla yardımda yarıştı.

Karşılaştıkları mazlum ve mağdur Afrikalı çocuklarla sohbet eden baba-kız, Almanya'daki tanıdıklarının da destekleriyle oluşturdukları gıda kolilerini, Kur'an-ı Kerim, zekat, hediyelik eşyaları tek tek ihtiyaç sahiplerine teslim ederek hayatları boyunca unutulamayacak bir iyiliği ve anıyı yaşama imkanı buldu.

- "Hayatın derin ve acı gerçeklerini görmesini istedim"

Baba Uğur Ayverdi, AA muhabirine, genç nesillerin yardımsever atalarını iyi tanımaya ihtiyaç duyduğuna inandığını söyledi.

Kızı için aylardır çok özel ve güzel bir hediye düşündüğünü anlatan Ayverdi, Almanya'da yaşayan Türk heyetinin bölgeye gideceğini öğrenince kızına haber vermeden ikisi için de bilet alıp organizasyon kaydını yaptığını dile getirdi.

Kızıyla unutamayacakları bir işi başardıklarını belirten Ayverdi, "Kızımı yanımda getirmemin sebebi gençlerin de buradaki ihtiyaç sahiplerini görüp farkındalık kazanmasını sağlamaktı. Kızımın hayatın derin ve acı gerçekleriyle burada da karşılaşıp görmesini istedim. Çünkü bu çağda insanlar artık anlatılandan çok gördüklerine inanıyor. Gençlerimizin buradaki ihtiyaç sahiplerini çıplak gözle görerek onlara bizzat yardım etmesini önemsiyorum. Onların yaşamlarında büyük bir yer ve iz bırakacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Çok kıymetli hayat tecrübesi oldu"

Meyserel Ayverdi ise babasının yaptığı sürprizin hayatı boyunca aldığı en özel hediye olduğunu söyledi.

İlk kez geldiği Afrika kıtasında zor şartlarda yaşayan Müslüman kardeşlerinin durumundan çok etkilendiğini vurgulayan Ayverdi, 10 gün süren zorlu yardım maratonunun göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandığını dile getirdi.

Akranlarına da benzer organizasyonlara katılmalarını tavsiye eden Ayverdi, "Buralara babamla Almanya'da gelebileceğimi duyunca çok mutlu oldum. Benim için çok kıymetli bir hayat tecrübesi oldu. Gördüklerim beni değiştirdi, çok etkilendim. Yetim çocukların zor şartlarda tedavi gördüğü hastanede çok duygulandım. Farklı farklı bölgelerde insanların hayat şartlarını gördüğümde hayatımı bir kez daha gözden geçirip üzerine düşünme fırsatı buldum. Avrupa'da yokluğu ve sıkıntıyı yaşamadan gelip bu durumları görmek insanı gerçekten çok düşündürüyor." diye konuştu.

Ayverdi, organizasyon boyunca babasından daha çok yardım dağıtabilmek için büyük çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.