Almanya'daki aşırı sağcı AfD, Münih Güvenlik Konferansı'na davet edildi

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, 2026'nın şubat ayında yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı'nın sözcülerinden biri, Alman Federal Meclisinde yer alan tüm partilerin konferansa davet edildiğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger, konuya ilişkin Frankfurter Allgemeine gazetesine açıklamalarda bulundu.

Ischinger, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir diyalog platformu olduğunu dile getirerek, geleneksel olarak mümkün olduğunca geniş yelpazede, hatta zıt görüşlerin açıkça ifade edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vakıf Başkanı Ischinger, "AfD politikacılarını davet ederek yangın duvarını yıktığı" suçlamalarını reddetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, beklentilerin aksine Ukrayna-Rusya Savaşı'nın nasıl sona ereceğine değinmeden, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürler" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehditler konusunda uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok" ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.