Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'daki aşırı sağcı AfD, Münih Güvenlik Konferansı'na davet edildi | Dış Haberler

        Almanya'daki aşırı sağcı AfD, Münih Güvenlik Konferansı'na davet edildi

        Nazi sempatizanı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, şubatta yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı'na 2 yılın ardından davet edildi. Son konferansa ABD Başkan Yardımcısı Vance'in, "Avrupa demokrasiden uzaklaşıyor. AfD'yi buraya çağırmıyorsunuz. Fikirlerine katılmasanız da fikirlerini duymalısınız" çıkışı damga vurmuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Münih Konferansı'ndan AfD'ye davet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alman Haber Ajansına (DPA) göre, 2026'nın şubat ayında yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı'nın sözcülerinden biri, Alman Federal Meclisinde yer alan tüm partilerin konferansa davet edildiğini söyledi.

        Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger, konuya ilişkin Frankfurter Allgemeine gazetesine açıklamalarda bulundu.

        Ischinger, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir diyalog platformu olduğunu dile getirerek, geleneksel olarak mümkün olduğunca geniş yelpazede, hatta zıt görüşlerin açıkça ifade edilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Vakıf Başkanı Ischinger, "AfD politikacılarını davet ederek yangın duvarını yıktığı" suçlamalarını reddetti.

        REKLAM

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, beklentilerin aksine Ukrayna-Rusya Savaşı'nın nasıl sona ereceğine değinmeden, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürler" nedeniyle eleştirmişti.

        Avrupalıları demokrasiye yönelik tehditler konusunda uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok" ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.

        Vance, "Avrupa'ya karşı en çok endişe duyduğum tehdit Rusya değil, Çin değil, başka herhangi bir dış aktör değil. Endişelendiğim şey içeriden gelen bir tehdit: Avrupa'nın en temel değerlerinden, Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştığı değerlerden uzaklaşması" ifadelerini kullanmıştı.

        AfD, her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 2 yıldır davet edilmiyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 27 Aralık 2025 (Marketler Pazar Günü Kapanacak Mı?)

        Servis aracı şarampole devrildi. Libya heyeti için tören yapıldı. Sıfır araç mı ikinci el araç mı? Marketler pazar günü kapanacak mı? Zincir marketlere düzenleme olur mu? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü