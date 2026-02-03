Almanya'dan enerji şebekesine 3,3 milyar euroluk yatırım

Merkezi Hollanda'da bulunan TenneT'ten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, şirketin Almanya birimindeki stratejik hisseleri devralacağı belirtildi.

Açıklamada, Almanya Federal Hükümeti ile TenneT Almanya'nın yüzde 25,1’lik azınlık hissesini 3,3 milyar euro karşılığında satın alması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 14 bin kilometrelik yüksek gerilim hattıyla Almanya'daki dört şebeke operatöründen en büyüğü olan TenneT, ülkenin enerji arz güvenliğinde kritik rol oynuyor.

Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde çalıştığı söz konusu satın alma kritik enerji altyapısı üzerindeki denetimi güçlendirmeyi ve şebeke genişletme projelerinin finansmanını güvence altına almayı hedefliyor.

Satın alma işlemi, devlet kalkınma bankası KfW aracılığıyla gerçekleştirilecek. KfW, halihazırda ülkedeki diğer iletim operatörleri TransnetBW ve 50Hertz'de de azınlık hisselerine sahip bulunuyor.

Alman Meclisi (Bundestag) Bütçe Komisyonu tarafından yaklaşık iki hafta önce onaylanan 3,3 milyar euroluk bu yatırım, hükümete şirket üzerinde geniş yetkiler tanıyacak.

Anlaşma kapsamında Alman hükümeti, TenneT Almanya’nın iş planları ve yönetim kadrosunun atanması süreçlerinde "veto hakkı" da dahil olmak üzere güçlü söz hakkına sahip olacak.