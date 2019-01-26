Türk filmlerinin Türkiye'den sonra en çok izlendiği ülke Almanya.

Habertürk'ten Mehmet Çalşıkan'ın haberine göre yapımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan Almanya'da 2018'de 24 Türk filmi gösterime girdi.

Almanya'da 2.173.920 dolarlık hasılatıyla 2018'de 'Müslüm' en çok izlenen Türk film oldu.

Gösterime giren filmler için toplam 630.018 bilet kesildi.

Filmlerin toplam hasılatı ise 6.669.735 dolar oldu.