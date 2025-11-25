Habertürk
        Haberler Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi | Dış Haberler

        Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna karşı savaşı sürdüren Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:56
        Almanya: Rusya'yı ödüllendirmeyin
        Wadephul, Körber Vakfı Dış Politika Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ukrayna konusunda çaba göstermesinden dolayı ABD'ye teşekkür eden Wadephul, aynı zamanda Ukraynalılar ve Avrupalılar dahil edilmeden Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin karar alınmayacağını yineledi.

        Cenevre'de iyi görüşmeler yapıldığını vurgulayan Wadephul, ABD'nin önerdiği planı geliştirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun adil, sağlam ve kalıcı barış önerisine daha da yaklaştıracağını kaydetti.

        Wadephul, barış olmasını istediklerini ifade ederek, "Ancak bu isteğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, en azından ilk adım olarak acil ve koşulsuz bir ateşkesin olup olmayacağını bugün henüz bilemiyoruz." dedi.

        Bunun gerçekleşmesinin ilk önce Rusya'ya bağlı olduğunu belirten Wadephul, Rusya'nın her gün komşu ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

        Wadephul, "Bu nedenle mevcut cephe (hattı) müzakerelerin başlangıç noktası kalması önemli çünkü Rusya gibi bir saldırgan, saldırganlığı için ödüllendirilmemeli." diye konuştu.

        Aksi takdirde Rusya'nın daha da genişleyeceği uyarısında bulunan Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'nın çok ötesine uzanan hırsları ve emperyalist emelleri olduğunu savundu.

        Rusya’nın ekonomisini ve toplumunu büyük ölçüde savaşa hazırladığını ve ihtiyacından fazla asker topladığını aktaran Wadephul, "Her ay yaklaşık bir tümen asker topluyor. Şüphesiz bakışlarını bize, Avrupa Birliği'ne (AB), NATO'ya yönelten tümenler." ifadesini kullandı.

        Wadephul, "istihbarat servislerinin Rusya'nın en geç 2029'a kadar NATO'ya karşı savaş seçeneğini en azından açık tuttuğunu söylediğini" anımsatarak, "Rusya'nın ülkemize yönelik tehdidi uzak bir endişe değil, bugün bir gerçekliktir." dedi.

        Rusya'nın hibrit savaş yöntemi uyguladığını belirten Wadephul, Avrupa'da insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini, sabotaj eylemleri yapıldığını ve yalan haber kampanyalarının düzenlendiğini kaydetti.

