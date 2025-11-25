Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi

Wadephul, Körber Vakfı Dış Politika Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna konusunda çaba göstermesinden dolayı ABD'ye teşekkür eden Wadephul, aynı zamanda Ukraynalılar ve Avrupalılar dahil edilmeden Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin karar alınmayacağını yineledi.

Cenevre'de iyi görüşmeler yapıldığını vurgulayan Wadephul, ABD'nin önerdiği planı geliştirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun adil, sağlam ve kalıcı barış önerisine daha da yaklaştıracağını kaydetti.

Wadephul, barış olmasını istediklerini ifade ederek, "Ancak bu isteğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, en azından ilk adım olarak acil ve koşulsuz bir ateşkesin olup olmayacağını bugün henüz bilemiyoruz." dedi.

Bunun gerçekleşmesinin ilk önce Rusya'ya bağlı olduğunu belirten Wadephul, Rusya'nın her gün komşu ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

Wadephul, "Bu nedenle mevcut cephe (hattı) müzakerelerin başlangıç noktası kalması önemli çünkü Rusya gibi bir saldırgan, saldırganlığı için ödüllendirilmemeli." diye konuştu.