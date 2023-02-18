Alman sitesi Tagesschau'dan Andreas Fischer'ın haberine göre Federal Göçmen Örgütleri Konferansı (BKMO) Almanya'nın depremzedeler için uygulamasının iyi niyetli olsa da pratik olmadığını düşünüyor.

Kolay vize uygulamasına göre depremden etkilenen insanlar 3 aylığına Almanya'daki akrabalarının yanına gitmek istiyorlarsa 10 belge sunmak zorundalar. BKMO'dan Mamad Mohamad, birçoğunun pasaport yüzünden başarısız olduğunu söylüyor ve ekliyor "İnsanlar sabahın dördünde depreme maruz kaldıklarında pasaportları pijamalarının içinde olmuyor." Pasaportun yanı sıra depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde yaşadıklarını ve akrabalıkların yazılı olarak kanıtlamaları gerekiyor. Yetkililere göre federal hükümette daha az bürokrasi mümkün değil.

1. VEYA 2. DERECE AKRABALARI OLDUKLARINI KANITLAMAK ZORUNDALAR

Görsel: Associated Press

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Hessischer Rundfunk'a verdiği bir mülakatta vize düzenlemesini savundu. Faeser belirli koşulların yerine getirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Ancak Faeser, akrabaların yardımıyla bunun işe yarayacağına inanıyor. Faeser konuya ilişkin "Mesele 1. ve 2. dereceden akraba olduklarını kanıtlamak. 5 gün içinde bir karar verilecek ve bu noktada daha fazla rahatlama sağlayabileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.

Uygulamaya göre Almanya'daki akrabaların, depremzede yakınlarını yemekten tıbbi tedaviye kadar her türlü masrafını üstlenmek zorunda olduğu belirtiliyor. BKMO'dan Mamad Muhammed bunun başka bir sorun olduğunu ve pek çok kişi için başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Muhammed "Almanya'ya üç aylığına kimi getirebilirim? Ne kadar param var? Kaç kişi için yeterli? Nasıl sağlık sigortası yaptırabilirim? Bu, bunu yapmaya karar veren akrabalar için çok büyük bir sorumluluk. Suriye'den gelenler için zaten neredeyse imkansız" dedi.