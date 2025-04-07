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        Haberler Dünya Almanya'nın Duisburg kentinde, 15 okula gönderilen tehdit e-postaları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. | Dış Haberler

        Almanya'da bazı okullara gelen tehdit mektubu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Almanya'nın Duisburg kentinde, 15 okula gönderilen tehdit e-postaları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:31
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        Almanya'da tehdit mektupları korkuttu, eğitime ara verildi
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        Almanya'nın Duisburg kentinde, okullara gönderilen tehdit içerikli elektronik postalar nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.

        Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

        Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.

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