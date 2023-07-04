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Almanya, Romanya'nın bu yıl Schengen Bölgesi'ne katılmasını destekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Romanya'nın bu yıl Schengen Bölgesi'ne katılmasını desteklediğini söyledi.

Almanya, Romanya'nın bu yıl Schengen Bölgesi'ne katılmasını destekliyor
AA

Scholz, başkent Berlin'de Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne katılımı konusunda büyük çaba sarf ettiğini ve bunun takdir edilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Almanya, Romanya'nın bu yıl Schengen Bölgesi'ne tam üye olmasını destekliyor." dedi.

Scholz, bunun için çaba sarf edeceğini vurgulayarak Romanya'dan Schengen Bölgesi üyeliği konusunda şartları yerine getirmesinin talep edildiğini, bu şartların yerine getirildiğinin tüm raporlarda görüldüğünü ve bunun sonucunun da yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, NATO’nun doğu kanadının güvenliği konusunu ve Vilnius'ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin de ele alındığını belirten Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumundan dolayı Romanya'ya teşekkür etti.

Başbakan Scholz, Romanya'nın NATO'nun doğu kanadını güçlendirilmesi konusunda örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Romanya önemli ve güvenilir bir müttefik ve ortaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istemesine ilişkin bir soruya da Scholz, savaş devam ederken kimsenin ittifaka üye olamayacağının net olduğunu belirterek, "NATO üyeliği kriterleri arasında sınır ihtilafların bulunmaması yer alıyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın başarılı olmasını istediklerini belirten Scholz, Kiev'in uzun süre desteklenmesi konusunda şartları oluşturduklarını kaydetti.

ROMANYA, ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYOR

Romanya Başbakanı Ciolacu da Almanya ile Romanya arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve iki ülkeyi ilgilendiren stratejik konularda bir eylem planı oluşturmak istediklerini söyledi.

Romanya'nın NATO'nun doğu kanadında ciddiye alınması gereken bir aktör olduğunu ve Karadeniz'de aktif rol oynayabileceğini ifade eden Ciolacu, ülkesinin enerji alanında bir merkez olması için koşullara sahip olduğunu da anlattı.

Ciolacu, Romanya'nın sahip olduğu enerji kaynaklarının ve projelerin, Alman şirketler için fırsatlar sağlayacağını belirterek eylülde Romanya-Almanya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceğini kaydetti.

Başbakan Ciolacu, Almanya'nın Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne katılımı konusunda verdiği desteğe teşekkür ederek Romanya'nın, bu konudaki teknik kriterleri yerine getirdiğini ifade etti.

Rusya ile ihtilafın uzun süreceğini belirten Ciolacu, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında ülkesinde Alman askerlerinin kalıcı konuşlandırılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA

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