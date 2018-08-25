Almeria - Tenerife maç önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Tenerife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:00. Almeria, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tenerife son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 717. İddaa'da Almeria kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Tenerife kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Almeria son hafta oynanan Rayo Vallecano maçında 0-1 yenildi.

Tenerife, Real Oviedo karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Tenerife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Tenerife, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ