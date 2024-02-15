Almila Ada trafik kazası geçirdi
Oyuncular Almila Ada ve Benian Dönmez sabah saatlerinde Ayvalık'taki dizi setine giderken Gemlik'te trafik kazası yaptı. İki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 15.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:00
Almila Ada ve Benian Dönmez trafik kazası geçirdi. Gemlik’te kaza yapan oyunculardan, Almila Ada Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Almila Ada
Almina Ada'nın ve kaza sırasında Ada'nın yanında bulunan Benian Dönmez'in de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Benian Dönmez