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İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Oğlu Efe'nin ikinci yaşında bir çocuk daha istediklerini söyleyen Alp Kırşan, müjdeyi vermişti. Ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Alp Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurmuştu. Eşi Zeynep Dörtkardeşler'in karnının belirgin olduğu fotoğrafı, "Biz bu fotoğrafta 9 kişiyiz" notuyla takipçilerine müjdeli haberi vermişti.