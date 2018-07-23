Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alparslan Bayraktar atandı. Karar sonrası Alparslan Bayraktar ismi yakından araştırılmaya başladı. Alparslan Bayraktar'la ilgili en çok sorulan sorular arasında Alparslan Bayraktar nereli, Alparslan Bayraktar ne mezunu ve Alparslan Bayraktar kaç yaşında? sorular yer alıyor. Peki; Alparslan Bayraktar kimdir? İşte tüm merak edilen yönleriyle Alparslan Bayraktar

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Alparslan Bayraktar,1975 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini 1995’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. New York Üniversitesinde Stratejik Pazarlama Yönetimi alanında lisansüstü eğitimi alan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku alanında da yüksek lisans diplomasına sahiptir.

Bayraktar, 2013 Ağustos’undan bu yana 24 üyeli Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüttü. 2015’te Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu’nun (ICER) başkanı oldu. Bayraktar, altı yıldır EPDK Kurul Üyeliğini yapıyordu.

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