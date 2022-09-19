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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? İşte yeni sezon kadrosu!

TRT1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolünde Barış Arduç'un oynadığı diziye bu sezon yeni oyuncular katılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon oyuncuları kimler?

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak diziye bu sezon birbirinden çarpıcı isimler katılacak. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun bu sezon oyuncu kadrosunda kimler olacak?
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TRT1'in fenomen haline gelen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULAIR KİMLER?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda kadroya Kayra Zabcı dışında Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.

    Yeni oyuncuları hangi karakterler hayat vereceği ise yeni bölümde belli olacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

    Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça’nın Vaspurakan Kalesi’nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey’in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan’da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça’nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut’un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey’in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

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