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        Haberler Magazin Oyuncu ve sanatçı Alparslan Türkeş Karaduman'dan acı haber - Magazin haberleri Alparslan Türkeş Karaduman kimdir?

        Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti

        Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman, vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:26
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        Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti
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        Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman'dan acı haber geldi. Karaduman, hayata veda etti.

        Alparslan Türkeş Karaduman'ın vefatının ardından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, MDT kurucularından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve DOB ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz" mesajını yayınladı.

        Oyuncular Sendikası da "Değerli meslektaşımız Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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        #Alparslan Türkeş Karaduman
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