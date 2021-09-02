A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G Grubu’ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk de Karadağ maçında ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. 82. dakikada Okay Yokuşlu’nun yerine oyuna giren Alpaslan Öztürk, stoper bölgesinde görev yaptı.