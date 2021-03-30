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Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği anlar kamerada

Göztepeli Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Göztepe Kulübü, oyuncunun milli takım için telefon aldığı anların görüntüsünü paylaştı

A Milli Takım'a seçilen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinci böyle görüntülendi! - Spor haberleri

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için A Milli Takım'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Alpaslan Öztürk'ün oynadığı maçlardan ve attığı bazı gollerden görüntüler yer aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarı-kırmızılı kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı ve sevincini oradakilerle paylaştığı görülüyor.

Alpaslan Öztürk'ün daha önce verdiği bir röportajdan da şu ifadelere yer verildi:

"Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."

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