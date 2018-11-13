Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu

13.11.2018 - 09:20 | Güncelleme:

Ebru Şancı 2015’te futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Çiftin ikizleri Ceylin ve Mila 2 yaşında. ancı, eşinin antrenman ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söyleyip isyan etti. Şancı, "Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu" dedi

  • 1 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    Ebru Şancı 2015’te futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Çiftin ikizleri Ceylin ve Mila 2 yaşında. 

  • 2 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, üçüncü çocuğu çok istediğini söyleyen Ebru Şancı, eşinin antrenman ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söyleyip isyan etti.

  • 3 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    “Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz”

  • 4 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    "SANAL DÜNYA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMUZA ENGEL OLDU"

    Göztepespor’da oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ün eşinde telefonla görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Ebru Şancı, sözlerine şöyle devam etti:

  • 5 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    “Birkaç kez telefonu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep telefonu detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu”

  • 6 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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    "KOCAM ARTIK BENİ SEKSİ BULMUYOR" DEMİŞTİ...

    Geçtiğimiz günlerde, ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyleyerek, "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum" dedi.

  • 7 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 8 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 13 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 16 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 17 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 18 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 19 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 20 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 21 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 22 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 23 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 24 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 25 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 26 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 27 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 28 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 29 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 30 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 31 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 32 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 33 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 34 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 35 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 36 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 37 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 38 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 39 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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  • 40 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı: Sanal dünya üçüncü çocuğa engel oldu - Magazin haberleri
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