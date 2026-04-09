        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Alper Kul'dan ‘Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz’

        Alper Kul'dan ‘Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz’

        Alper Kul, yeni tek kişilik tiyatro oyunu 'Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz'la sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 00:01 Güncelleme:
        'Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz'

        Alper Kul, yeni tek kişilik tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yılların sahne tecrübesini samimi bir anlatıyla birleştiren sanatçı, bu kez sadece bir oyun sergilemek için değil, tüm seyircilerin içinde yer alan ortak duyguları paylaşmak için perdeyi aralıyor.

        Yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla hayat verdiği ‘Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz’ için sözü ve müziği yine kendisine ait olan şarkılar hazırlayan Kul, seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren bir yolculuğa davet ediyor: "Şarkı söylerken sanki başkalarının duygularını ifade ediyormuşum gibi geliyor, o zaman utanmadan, sıkılmadan ifade edebiliyorum kendimi..."

        YSM Yapım imzalı oyun 11 Nisan itibariyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sahnelenmeye başlıyor.

        REKLAM

        OYUNUN KONUSU

        İsmail (Alper Kul) bir erkek olarak duygularını nasıl ifade edebileceğini hiç öğrenememiştir. Bu yüzden bazen konuşur, bazen susar, bazen de kendini şarkı söylerken bulur. Oyun, kadın- erkek ilişkilerini mizahi bir dille işlerken kimi zaman kahkahalar attıracak, kimi zaman da insanın boğazında düğüm bırakan bir his yaşatacak.

        Oyun Takvimi:

        11 Nisan - Bursa | Podyum Sanat Mahal

        18 Nisan - İstanbul | Caddebostan Kültür Merkezi

        25 Nisan - Aydın | Şükran Güngör Kültür M.

        27 Nisan - İstanbul | Beşiktaş Kültür Merkezi

        30 Nisan - Artvin | A. Nihat Gökyiğit KKM.

        1 Mayıs - Trabzon | KTÜ Atatürk Kültür Merkezi

        3 Mayıs - Samsun | Atakum Belediyesi Ata Sahne

        5 Mayıs - İstanbul | Paribu Art

        6 Haziran - Rize | İsmail Kahraman Kültür Merkezi

        7 Haziran - Ordu | Atatürk Kültür Merkezi

        8 Haziran - Tokat | Atatürk Kültür Merkezi

