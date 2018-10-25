Spor Toto Süper Lig’de sezonu kötü geçiren 9 puan ile ligde 15. sırada olan Fenerbahçe Spor Kulübünün milli yıldız oyuncusu Alper Potuk'un İstanbul gecelerinde üç güzelle eğlenirken görüntülendiği iddia edilmişti.

UEFA Avrupa liginde bugün Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin futbolcusu Alper Potuk'un maçtan iki gün önce 3 bayan ile gece kulübünde eğlendiği öne sürülmüştü. Potuk,'un üç güzelle samimi şekilde sabahın ilk ışıklarına dek dans ettiği iddia edilmişti. Aldığı aşırı alkol ile ayakta durmakta zorluk çeken Alper Potuk, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince panik yaptığı konuşuluyordu.

Potuk, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Potuk'un o açıklaması:

"Geçtiğimiz hafta inşaat işine girip tüm birikimim kaybettiğim şeklinde başlayan yalan haberler serisi bu hafta bir eğlence yerine gidip sabaha kadar kaldığım ve sarhoş olduğum noktasına kadar geldi. Söz konusu mekana çok yakın bir arkadaşımın doğum günü için gittim ve sadece 2 saat kaldıktan sonra ayrıldım. Mekanda da ön kapıdan ayrılmama rağmen arka kapıdan çıktığım yalanı ortaya atılmış. Haberde kullanılan fotoğraflardan birinde ben diye sunulan kişinin de bir başka şahıs olması haberin nasıl bir spekülasyon üzerine kurulduğunu gösteriyor"

Alper Potuk, son olarak Tuvana Türkay ile aşk yaşamıştı...

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