12 yıldır birlikte olan Alper Rende ile Betül Çakmak, dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü ismin katıldı.

Oyuncu İlker Ayrık, resmi nikâhın kıyılmasından sonra temsili olarak nikâh memuru oldu. Ayrık; "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" sorusunu sordu. Alper Rende coşkulu bir şekilde; "Sonsuza kadar evet" cevabını verdi. Aynı coşkuyla Betül Çakmak da "evet" diyerek, karşılık verdi.

Betül Çakmak yaptığı açıklamada; "Birlikte büyümek ve bütün yaşadığım güzel anları seninle yaşamak istiyorum. İyi ki geldiniz, sizi çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.