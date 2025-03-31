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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 16 sayı attı, Houston Rockets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 148-109 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:19
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        Alperen'den galibiyete 16 sayılık katkı
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'da Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla " double-double- yaptı.

        Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.

        PHILADELPHIA, TORONTO'YA KAYBETTİ

        Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 14 sayı, 8 ribauntlık performans gösterdiği maçta Toronto Raptors'a 127-109 kaybetti

        Raptors'ta RJ Barrett 31 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Ja'Kobe Walter 17 sayı kaydetti.

        76ers'da Lonnie Walker 23 sayıyla oynadı.

        Sonuçlar:

        Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 127-122

        New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-93

        San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 106-148

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        New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 98-94

        Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-104

        Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-145

        Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-127

        Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-148

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