Alperen Şengün'den, Clippers karşısında 22 sayı!

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 102-95'lik skorla mağlup etti ve 33. galibiyetini kazandı.

Houston'da Alperen Şengün 34 dakika kaldığı parkede 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Kevin Durant da 26 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 28. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, John Collins de 17 sayı kaydetti.