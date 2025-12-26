Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Şengün parladı, Houston deplasmanda kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyete 'double-double' katkı!

        NBA'de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-96'lık skorla yenerken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'den galibiyete 'double-double' katkı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 117-96 yendi.

        Altı oyuncunun çift hanelere ulaştığı Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayıyla en skorer isim oldu. Kevin Durant, 25 sayı, 8 asist, Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Milli basketbolcu, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt aldı.

        Üst üste üçüncü mağlubiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 25, LeBron James ise 18 sayı kaydetti.

        Doncic ve James, 3 sayı çizgisinden 11 atışta 4 isabet bulurken, takımın 16 top kaybının 9'u iki yıldızdan geldi.

        SPURS KARŞISINDA 2 HAFTADA 3 MAĞLUBİYET

        San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-102 yenerek iki hafta içinde son şampiyon karşısında üçüncü galibiyetini aldı.

        REKLAM

        De'Aaron Fox'un 29 sayıyla oynadığı Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 11 ribaunt, Stephon Castle 19 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

        Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı attığı Thunder'da ise Isaiah Hartenstein 13 sayı, 12 ribaunt, Chet Holmgren 10 sayı, 12 ribauntla parkeden ayrıldı.

        Spurs üst üste 8. galibiyetini alırken, Thunder bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

        JOKIC, 56 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

        Denver Nuggets, All-Star yıldızı Nikola Jokic'in 56 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u uzatmada 142-138 mağlup etti.

        Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 10 asist, Tim Hardaway Jr. 19, Spencer Jones 12 sayıyla oynadı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44, Julius Randle'ın 32 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü

        DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan heyetten Mithat Sancar, "Kapsamlı bir görüşme yaptık, süreci değerlendirdik." dedi. Pervin Buldan da, "Birçok konu konuşuldu. Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları g

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!