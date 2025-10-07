Habertürk
        Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

        Alperen Şengün, Houston Rockets'ın ilk hazırlık maçında en skorer oyuncu oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçının en skorer ismi oldu.

        Giriş: 07.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:40
        Alperen'den sezon öncesi 19 sayılık performans!
        Sezon öncesi ilk maçına Hawks karşısında çıkan Houston Rockets, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 2 blokluk performansının yardımıyla galibiyete ulaştı.

        Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.

        Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

