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Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında?

Milli takımın İsveç'e üstünlük sağladığı maçta Alperen Şengün, 24 sayı ve 12 ribauntla önemli katkı sağladı. Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında? İşte Alperen Şengün'ün biyografisi...

Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında?

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı turnuvaya katılma şansını sürdürdü. A Milli Takım, maç boyunca en büyük sıkıntıyı serbest atışlarda yaşadı. 22 kez serbest atış çizgisine gelen milliler, bunların 12'sini sayıya çevirebildi. Milli takımda 14 faul atışı kullanan Alperen Şengün, bunların 7'sinden sayı bulabildi. Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında?

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 2.01 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen Şengün, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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