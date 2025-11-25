Habertürk
        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Phoenix Suns'ı yendi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Phoenix Suns'ı yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:29
        Alperen'den galibiyete 18 sayılık katkı!
        Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

        Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ın 11. galibiyetine katkı sağladı.

        Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

        PISTONS'TAN ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET

        Detroit Pistons, Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti.

        Art arda 13, bu sezon 15 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

        Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı kaydetti.

        JOKIC'TEN TRIBLE-DOUBLE

        Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçti.

        Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 17. maçında 10. kez "triple-double" yaptı.

        Sezonun 13. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

        Ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12. yenilgisini engelleyemedi.

