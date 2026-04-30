        Alperen Şengün'lü Houston Rockets seriyi 3-2'ye getirdi!

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets seriyi 3-2'ye getirdi!

        NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek play-off serisinde durumu 3-2'ye getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:59
        Houston seriyi 3-2'ye getirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.

        Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Rockets deplasmanda Lakers'ı 99-93 yenerek üst üste ikinci kez elenmekten kurtuldu ve seriyi 3-2'ye getirdi.

        Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti.

        Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı.

        CAVALIERS 3-2 ÖNE GEÇTİ

        Günün diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

        Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.

        PISTONS TUR UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

        Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5. maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi.

        Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.

        Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.

