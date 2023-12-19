Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 24 sayısı Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 24 sayısı Houston Rockets'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 mağlup oldu. Alperen 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadeleyitamamaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'li Houston uzatmada yıkıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'e 11 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 35 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performans sergilediği maçta Pacers'ı 24 sayı farkla mağlup etti.

        Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 2 ribaunt, Paul George 27 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Norman Powell 19, Ivica Zubac 18 sayı, 16 ribauntla oynadı.

        Pacers'ta Bennedict Mathurin 34 sayı, 6 ribaunt, Isaiah Jackson 15 sayı, Obi Toppin ve Buddy Hield 14'er sayıyla maçı tamamladı.

        ALPEREN'Lİ HOUSTON ROCKETS UZATMADA MAĞLUP

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 mağlup oldu.

        Normal sürede son topu kaçıran Alperen Şengün, 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Fred VanVleet 27 sayı, 17 asistle "double double" yaparken, Dillon Brooks 16 sayı üretti.

        REKLAM

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 37 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Sam Merrill 19, Max Strus 17 sayı kaydetti.

        LEBRON JAMES'İN 'TRIPLE-DOUBLE'I LAKERS'A YETMEDİ

        Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

        Knicks'te Jalen Brunson 29 sayıyla en skorer isim olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

        Lakers'ta ise LeBron James'in 25 sayı, 11'er ribaunt ve 11 asistlik "triple double"ı ile Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        SONUÇLAR

        Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 127-151

        Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 135-130 (uzatmada)

        Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 104-108

        Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-124

        Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-99

        Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 108-112

        Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 116-97

        Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 130-104

        Utah Jazz-Brooklyn Nets: 125-108

        Sacramento Kings-Washington Wizards: 143-131

        Los Angeles Lakers-New York Knicks: 109-114

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?