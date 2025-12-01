Habertürk
Habertürk
        Alperen Şengün'ün 27 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi

        Alperen Şengün'ün 27 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi

        NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 129-101 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:27
        Alperen'in 27 sayısı Houston'a galibiyeti getirdi
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 mağlup etti.

        Delta Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.

        İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.

        Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.

        LAKERS, DONCIC VE REAVES İLE KAZANDI

        Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 133-121 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

        LeBron James'in sol ayağındaki ağrı nedeniyle oynamadığı ev sahibi ekipte, Luka Doncic, 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 33 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

        Konuk takımda Bryce McGowens 23 sayı, Saddiq Bey 22 sayı, 11 ribauntla oynadı.

        THUNDER, GALİBİYET SERİSİNİ 12 MAÇA ÇIKARDI

        Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chet Holmgren 19 sayı, 9 ribaunt, bilek ameliyatından sonra ikinci maçına çıkan Jalen Williams, 16 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

        Blazers'ta Deni Avdija'nın 31 sayı, 19 ribaunt, 10 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

