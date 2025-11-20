Alperen Şengün'ün 28 sayısı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olduğu Rockets'ta, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydetti.

De'Andre Hunter'ın 25 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere 21 sayı üretti.

INGRAM VE BARRETT, RAPTORS'I GELİBİYETE TAŞIDI

Brandon Ingram ve RJ Barrett 22'şer sayı kaydettiği maçta Toronto Raptors, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'daki maçta Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretirken, Raptors son 10 maçta 9. galibiyetine uzandı.

Tyrese Maxey 24 sayı, 9 asistle 76ers'ın en skorer oyuncusu oldu. VJ Edgecombe ve Quentin Grimes ise 21'er sayı kaydetti.