Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off larında milli oyuncu Alperen Şeng&uuml;n &uuml;n 31 sayı attığı ma&ccedil;ta Houston Rockets, Golden State Warriors a 109-106 yenildi. NBA play-off larında 2 ma&ccedil; yapıldı. Batı Konferansı nı 7. sırada bitiren Warriors, play-off ilk tur 4. ma&ccedil;ında ağırladığı konferans ikincisi Rockets ı mağlup ederek seride 3-1 &uuml;st&uuml;nl&uuml;k yakaladı. Warriors ta Jimmy Butler 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Brandin Podziemski 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle m&uuml;cadele etti. Rockets ta 42 dakika s&uuml;re aldığı ma&ccedil;ın en skoreri olan Alperen Şeng&uuml;n, double-double yaptığı m&uuml;cadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top &ccedil;almayla tamamladı. Fred VanVleet 25, Amen Thompson ise 17 sayı kaydetti. CAVALIERS KONFERANS YARI FİNALİNE KALDI Doğu Konferansı birincisi Cleveland Cavaliers, 8. sıradan play-off lara kalan Miami Heat i 55 sayı farkla 138-83 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine y&uuml;kseldi. Cavaliers, Oklahoma City Thunder ın ardından konferans yarı finaline kalan ikinci takım oldu. Donovan Mitchell 22, De Andre Hunter 19 ve Ty Jerome 18 sayıyla Cavaliers ın galibiyetinde &ouml;n plana &ccedil;ıktı. Ev sahibi Heat te ise Nikola Jovic in 24 ve Bam Adebayo nun 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (3-1) eşleşmesinin galibi, Cavaliers ın Doğu Konferansı yarı finalindeki rakibi olacak.