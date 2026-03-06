Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi!

        NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Houston Rockets, sahasında Golden State Warriors'a 115-113 yenildi. Öte yandan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda ağırladığı Golden State Warriors'a 115-113 mağlup oldu.

        Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı.

        Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

        Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

        LEBRON JAMES REKOR KIRDI

        Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 120-113 yenildiği maçta LeBron James, rekor kırdı.

        REKLAM

        Ball Arena'da oynanan karşılaşmada 16 sayı kaydeden Lakers'ın yıldızı James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu.

        Bu rekor, daha önce 15 bin 837 isabetli şutla Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

        Lakers'ta Luka Doncic, 27 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

        Ev sahibi Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple-double" yaptı ve galibiyette başrolü oynadı.

        VICTOR WEMBANYAMA, SPURS'Ü GALİBİYETE TAŞIDI

        San Antonio Spurs, sahasında Detroit Pistons'ı 121-106 mağlup etti.

        Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Victor Wembanyama, 38 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

        Ev sahibi ekipte De'Aaron Fox 29, Julian Champagnie 16 sayı kaydederken Stephon Castle, 11 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı.

        Pistons'ta ise Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18, Tobias Harris ve Duncan Robinson 11'er sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"