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Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş ölüm sebebi nedir?

Türk sinemasının usta ismi tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş bu sabah hayatını kaybetti. 93 yaşındaki sanatçının ölümü sanat camiasını da yasa boğdu. Peki, Altan Karındaş kimdir? İşte Altan Karındaş'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş ölüm sebebi nedir?

Altan Karındaş kimdir, ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş 93 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sanat camiasını da derin hüzne boğdu.

ALTAN KARINDAŞ'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Karındaş bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu:

Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur.
Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

Altan Karındaş gerçek adıyla Altan Hanoğlu (5 Nisan 1928, Balıkesir - 6 Mart 2021, Muğla),Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

1950'li yıllardan 2019 yılına kadar yüzlerce oyun, film ve televizyon dizisinde rol almıştır. Sinemada 1950'li yıllarda çok ilgi gören filmlerde başrol oyuncusu olarak; 1960 ve 1970'li yıllardagenelde yan karakterlerde rol aldı. Sesini çok iyi kullanan bir sanatçı olan Altan, Türkiye'de seslendirme sanatının öncülerindendir. Özellikle çizgi film karakterlerini seslendirmedeki başarısı ile tanınır.


Altan Karındaş 5 Nisan 1928'de Balıkesir'de doğdu. Adanalı bir askerî veteriner yüzbaşı olan babası Mahmut Bey, annesi ise Gelibolulu bir ev hanımı idi.[4] Müziğe, sanata meraklı, çevresinde "meddah" olarak tanınan babasının sanata ilgisinden etkilendi. İstanbul'da başladığı ilköğrenimini, babasının görevi nedeniyle taşındıkları Ankara'da tamamladı. Babası subaylıktan emekli olduktan sonra Ankara Radyosu'nda müzisyenliğe başladığından; çocuk yaşta müzik dünyası ile tanıştı. Sıklıkla Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'in huzurunda meşk eden Mahmut Bey, "kardeş" anlamında "Karındaş Mahmut" olarak tanındığı için Soyadı Kanunu'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği ile "Karındaş" soyadını almıştır.

Altan Karındaş, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ailesinin yeniden İstanbul'a taşınması üzerine 1946 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Klasik Batı Müziği bölümüne girdi. Üç yıl şan eğitimi aldıktan sonra okulun tiyatro bölüm açılınca tiyatro bölümüne devam etti. Bakırköy Tiyatrosunda okul piyesi olarak sahneledikleri Venedik Taciri'ndeki Lanselot Gabo rolü il ilk defa sahneye çıktı.

Profesyonel sanat yaşamına 1951-1952 tiyatro sezonunda Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne Tiyatrosu'nda başladı. 1966 yılında Arena Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer yönetiminde Çay ve Sempati adlı oyunda Zeki Müren ile başrolü paylaştı. Yüksek bir gişe hasılatı ile aylarca sahnede kalan bu oyun, Karındaş'ın sanat hayatı için kırılma noktası oldu. Şöhrete kavuşan sanatçı sinema filmleri için teklifler aldı. 1950'li yıllarda Halıcı Kız (1953),Yolpalas Cinayeti (1955),Kalbimin Şarkısı (1956),Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi (1956),Anası Gibi (1957),Ölürüm de Ayrılamam (1959) gibi çok ilgi gören filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

1960 ve 1970'li yıllarda sinemada genelde yan karakterlerde rol aldı. Şehir tiyatroları'ndan sonra Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. 1990'lı yıllarda, televizyon için "Çöpçatan" adlı bir tanıştırma-evlendirme programı yaptı. Bu programı, sonraki yıllarda Türkiye'de popüler olan evlendirme programlarının öncüsü kabul edilir.

Hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde çok yetenekli olan sanatçı, sesini kullanmadaki başarısını seslendirme sanatında kullandı. TRT'de yayımlanan Simbad adlı çizgi filmde Simbad'ın kargası, The Muppet Show'daki "Bayan Piggy" seslendirdiği karakterlerdendir.

Son yıllarını Marmaris'te bir huzurevinde geçirdi. Marmaris Belediyesi'nin 2019 yılında çektiği Atatürk'ün ölümüne dair "Ayağa Kalk" adlı filmde rol aldı. 6 Mart 2021'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

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