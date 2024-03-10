Altay: 0 - Gençlerbirliği: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay ile karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 4-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Melih Bostan, 45+2. dakikada Ensar Kemaloğlu, 53 ve 59. dakikalarda Buğra Çağıran kaydetti.
Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri ligde 6 maç sonra kazandı.
Gençlerbirliği bu sonuçla 37 puana yükseldi. Altay ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'u ağırlayacak.