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        Haberler Spor Futbol Altay: 1 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 1 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU

        Trenyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup ederek Play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 21:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:48
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        Çorum FK, adım adım Play-off'a!
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        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çorum FK 3-1'lik skorla kazandı. Galip gelen Kırmızı Siyahlılar, Play-off'a bir adım daha yaklaştı.

        Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 16'da Ahmet İlhan Özek, 38'de Michal Nalepa ve 90+4. dakikada Suat Kaya attı. Altay'ın tek golünü ise 31. dakikada Salih Sarıkaya kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 52'ye yükseltti ve 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibi ise 15 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, evinde Adanaspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi ise sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan Çorum FK, deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup etti. Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 31'inci dakikada Salih ile beraberliği yakaladı.

        Çorum temsilcisi 38'inci dakikada Nalepa'nın golüyle tekrar öne geçip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Çorum FK, 90+4'üncü dakikada Suat'ın attığı golle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Çorum FK, 52 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Altay ise 15 puanda kaldı.

        16'ncı dakikada Çorum FK golü buldu. Sağdan Kerem'in ortasında üst direkten seken topla buluşan Ahmet İlhan, ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 0-1.

        31'inci dakikada Altay skora denge getirdi. Ev sahibi ekibin kontratağında Deniz'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Salih, karşı karşıya pozisyonda kaleci Hasan Hüseyin'i avladı: 1-1.

        38'inci dakikada sağdan Geraldo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Nalepa, penaltı noktasına yakın bir yerden topu ağlara gönderdi: 1-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        52'nci dakikada Ahmet İlhan sağdan yaptığı ortada altı pasın önündeki Geraldo'nun gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        68'inci dakikada sağdan Mehmet'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Kuban kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu kornere tokatladı.

        90+4'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Eren'in geriye çıkardığı topu Suat boş kaleye gönderip maçın skorunu belirledi: 1-3.

        Karşılaşma Çorum FK'nın 3-1 üstünlüğüyle bitti.

        STAT: Alsancak Mustafa Denizli

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

        ALTAY: Mustafa (Dk. 46 Ozan) - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Yusuf, Ceyhun, Enes Öğrüce (Dk. 46 Enes Yetkin), Mehmet (Dk. 80 Arda), Caner (Dk. 46 Nurettin) (Dk. 63 Onur Yıldız), Deniz

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin - Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Hakan (Dk. 66 Suat), Ahmet İlhan (Dk. 66 Atakan), Nalepa (Dk. 90+1 Gökhan), Geraldo (Dk. 90+1 Ologo), Ahmet Sağat (Dk. 72 Eren)

        GOLLER: Dk. 31 Salih (Altay)- Dk. 16 Ahmet İlhan, Dk. 38 Nalepa, Dk. 90+4 Suat (Çorum FK)

        SARI KARTLAR: Özgür (Altay)- Hakan (Çorum FK)

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